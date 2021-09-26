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بالأدلة.. كورونا يتحول لفيروس "موسمي"

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 02:14 م
كورونا
كورونا
محمد العطار

كشفت عدد من المؤشرات عن تحول فيروس كورونا المستجد إلى وباء موسمي، في ظل استمرار الحالات والإصابات رغم مرور السنوات.

وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.

كورونا سيتحول لفيروس موسمي
وفي هذا الشأن، قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن فيروس كورونا سيتحول إلى فيروس موسمي بعد إضعافه باللقاحات، وسيتم التطعيم له سنويًا.

تلقيح كورونا "سنوي"
وقالت نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث إن مصر ما زالت فى طور الأبحاث لمعرفة هل سيكون التطعيم ضد فيروس كورونا طويل الأمد، أم لا.

وأضافت عاصم: "لكن في الأغلب سيكون أخذ اللقاح بشكل موسمي والتطعيم عن طريق الأنف سيعطي حماية ضد نقل العدوى".

وتابعت: "نحاول مع الوقت البحث عن حلول عملية أكثر مثل فكرة دمج عدة أنواع من اللقاحات مثل لقاح الأنفلونزا مع لقاح كورونا"، مؤكدة أن هذا الأمر لا يزال في طور الأبحاث.

سيتحول لفيروس موسمي
وفي وقت سابق، أكد الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث السابق، أن فيروس كورونا سيتحول لفيروس موسمي كبقية الفيروسات السابقة، ويتم الحصول على لقاح سنوي للوقاية من الإصابة به.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105، بالإضافة إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف.

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