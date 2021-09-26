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"الأرصاد" تحذر من طقس غد الإثنين بسبب هذه الظاهرة

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 02:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تشهد غدا الإثنين، استمرار انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على كافة الأنحاء.

 الظواهر الجوية غدا الإثنين
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الإثنين، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء.
 
درجات الحرارة غدا الإثنين
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 220 درجة، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة.
 

الكلمات المفتاحية

درجات الحرارة الطقس الرياح الأرصاد

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