مكاسب أسبوعية لأسعار النفط .. 3.6% ارتفاع لبرنت

حققت أسعار عقود خام القياس العالمى برنت المكاسب الأسبوعية الثالثة لها علي التوالي بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة الجمعة الماضية وذلك بنسبة 3.6% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، لتبلغ أعلي مستوي لها منذ شهر أكتوبر 2018.

كما سجلت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية تعد الخامسة لها على التوالي بنسبة 2.8% مقارنة بنهاية الأسبوع السابق.

وسجلت أسعار النفط 78.09 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، عند التسوية الجمعة، وهو أعلى إغلاق لها منذ شهر أكتوبر 2018، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73.98 دولار للبرميل.