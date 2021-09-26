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صحة أسوان: إقبال كثيف من المواطنين لتلقي لقاح كورونا (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 02:21 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" تهدف للتوسع في تطعيمات لقاح كورونا طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الحملة انطلقت اليوم بمحافظة أسوان وتستمر لمدة شهر.

وأضاف "حنفي"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن مراكز التطعيم منتشرة بجميع أنحاء المحافظة، لافتًا إلى أنه محافظة أسوان يوجد بها 11 مركزا للتطعيم بجانب 7 مراكز للشباب يتم تلقى اللقاح بها.

وتابع وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن الحملة تجوب المحافظة بأكملها، وتساعد المواطنين على التسجيل للحصول على اللقاح، والحصول على اللقاح فورًا بمجرد تسجيلهم، موضحًا أن المحافظة تستهدف تطعيم 960 ألف مواطن الأعلى من سن 18 عام، تم تطعيم 105 ألف، مؤكدًا أن الوزارة دعمت المحافظة بجميع اوج الدعم اللوجيستي وهناك إقبال كبيرة من المواطنين للتسجيل لتلقي لقاح كورونا.

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