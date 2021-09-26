صحة أسوان: إقبال كثيف من المواطنين لتلقي لقاح كورونا (فيديو)

قال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" تهدف للتوسع في تطعيمات لقاح كورونا طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الحملة انطلقت اليوم بمحافظة أسوان وتستمر لمدة شهر.





وأضاف "حنفي"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن مراكز التطعيم منتشرة بجميع أنحاء المحافظة، لافتًا إلى أنه محافظة أسوان يوجد بها 11 مركزا للتطعيم بجانب 7 مراكز للشباب يتم تلقى اللقاح بها.



