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وصول قطارين لمشروع القطار الكهربائي السلام ـ العاصمة نهاية سبتمبر

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 02:22 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مارينا بشارة
أعلنت الهيئة القومية للأنفاق عن الاستعداد لاستقبال القطارين الثالث والرابع من القطارات المتعاقد عليها لصالح مشروع القطار الكهربائى السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر من رمضان، نهاية الشهر الجارى، قادمة من الصين من أجل بدء الاختبارات والتجارب عليها.

22 قطارا
ويتوالى استلام القطارات التى ستعمل بالمشروع البالغة 22 قطارا مع تواصل أعمال تنفيذ المشروع النهائية، حيث يجرى تصنيع قطارات المشروع في الصين من قبل تحالف شركة كريك أفيك أنتل الصينية بتكلفة 227 مليون دولار.
 
تفاصيل مشروع القطار الكهربائى
ومشروع القطار الكهربائى الممتد بأطوال 103 كم ستكون الشركة الفرنسية آر ايه تى بى مسئولة عن إدارته وتشغيله لمدة 15 عاما دون أن تتدخل فى تحديد سعر التذكرة، على أن تحصل الشركة الفرنسية على مقابل مادى متفق عليه مقابل الإدارة والصيانة على دفعات شهرية، ولا يشمل هذا المقابل قيمة قطع الغيار التى تتطلبها أعمال الصيانة، حيث إنه يشمل أعمال الصيانة الدروية اليومية فقط التى تسبق رحلات القطارات يوميا.
 
ومشروع القطار الكهربائي يحقق الربط وخدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلى منصور ـ جامعة القاهرة) في محطة عدلى منصور، كما سيربط مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة العاصمة الإدارية 2، وسيربط مع القطار الكهربائي السريع العلمين ـ العين السخنة الجارى تنفيذه في محطة العاصمة الإدارية.

الكلمات المفتاحية

قطارين القطار الكهربائي القاهرة السلام

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