انطلاق البرنامج التدريبي لمسئولي مشروعات الأيزو بجامعة جنوب الوادي

شهد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي لمسئولي مشروعات الأيزو بالجامعة بحضور الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة



وأكد رئيس الجامعة أهمية البرنامج التدريبي فى تحسين بيئة العمل وتأهيل أعضاء الفرق المشاركة فى التدريب لأداء أدوارهم بشكل متميز طبقًا للمواصفات المطلوبة مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم الدعم المالي والفني لفرق العمل مؤكدًا على أهمية التطوير المستمر فى مختلف وحدات الجهاز الإداري بالجامعة لتحقيق التميز الحكومي والتنافسية وأهمية تطبيق مختلف أجراءات السلامة والاستعداد للعام الجامعي بإجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتطعيم مختلف عناصر المجتمع الجامعي

البرنامج التدريبي يقام لمدة 5 أيام

وأضاف الدكتور طارق الكاشف مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة أن البرنامج التدريبي يقام لمدة 5 أيام بالتعاون مع الشركة الدولية لخبراء الجودة والتسويق ويهدف إلى رفع كفاءة مسئولي مشروعات الأيزو مشيرًا إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي الذي يتضمن التدريب على 3 مواصفات أيزو وهي ايزو 9001 لسنة 2015 وأيزو 14001 لسنة 2015 وأيزو 45001 لسنة 2018.



وتحدث المهندس وليد حسن المدير التنفيذي للشركة الدولية لخبراء الجودة والتسويق عن الأيزو 9001 وأهم المواصفات التى يتطلبها الحصول على الأيزو مشيرًا الى أن الهدف الرئيسي من أنظمة الأيزو إرضاء العميل وتقديم خدمات مطابقة للمواصفات حيث يمكن تطبيق هذه المواصفات على أي منشأة



شهد فعاليات افتتاح البرنامج التدريبي الدكتورة أماني عبد المنعم نائب مدير مركز ضمان الجودة لشئون الأيزو والدكتور عبد الحليم أحمد نائب مدير مركز ضمان الجودة لشئون المشروعات التطويرية والنوعية والمهندس إسلام جمال مدير عام الشركة الدولية لخبراء الجودة والتسويق.





