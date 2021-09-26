رحلة العمر.. أوائل الثانوية العامة يغادرون مطار القاهرة الدولي

غادر مطار القاهرة الدولي منذ قليل، أوائل الجمهورية من طلبة الثانوية العامة المسافرين من مبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة على متن رحلة مصر للطيران رقم MS 905 المتجهة إلى دبي.





وفي ذات السياق، حرص الطيار محمد منار وزير الطيران المدني علي استقبال وتوديع أوائل الجمهورية من طلبة الثانوية العامة المسافرين صباح اليوم من مبني الركاب رقم 2 بمطار القاهرة على متن رحلة مصر للطيران رقم MS 905 المتجهة إلى دبي فيما يعرف برحلة العمر التي تشارك في تنظميها ورعايتها مصر للطيران سنويا لأوائل الطلبة بالتعاون مع مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر (الجمهورية)، وذلك حرصا منها على تشجيعهم لبذل المزيد من النجاح والتفوق في حياتهم العلمية.





وجاء ذلك بحضور الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران والمهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والأستاذ إياد أبو الحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر والطيار عمرو نبيل رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ولفيف من قيادات الطيران المدني.





تقديم كافة تسهيلات السفر لأوائل الجمهورية خلال رحلتهم وعودتهم من دبي





وخلال لقائه بأوائل الجمهورية في الثانوية العامة هنأ وزير الطيران الطلاب وأسرهم على هذا النجاح المشرف متمنيا لهم دوام التوفيق في المرحلة التعليمية المقبلة، وأعطي سيادته توجيهاته لمصر للطيران وميناء القاهرة الجوي بتقديم كافة الدعم وتسهيلات السفر لأوائل الجمهورية خلال رحلتهم وعودتهم من دبي واستضافتهم في استراحة الخدمة المميزة وانهاء إجراءات سفرهم وغيرها من الخدمات حتي يستمتعوا برحلة العمر مؤكدا أن هذا أقل ما يمكن أن يقدمه قطاع الطيران المدني لشباب مصر الواعد تقديرا لجهودهم.





وصرح الطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بأن الشركة الوطنية اعتادت على رعاية رحلة أوائل الجمهورية منذ أكثر من ٢٥ عاما من خلال منحهم تذاكر سفر مجانية لزيارة عدد من المدن والمعالم السياحية حول العالم حتى يشاهدوا ثقافات جديدة ويستمتعوا ببرنامج علمي وثقافي وترفيهي خلال رحلتهم وهو ما يعد تحفيزا لهم على استكمال مسيرة نجاحهم، حيث قدمت مصر للطيران هذا العام تذاكر مجانية لسفر 82 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة لهذا العام 2021 بالإضافة إلي أوائل العام الماضي الذين لم يتمكنوا من السفر بسبب جائحة كورونا وهو ما يعكس حرص مصر للطيران على استمرار دعمها لهذه الرحلة التي تترك أثرا طيبا في نفوس أوائل الجمهورية.



