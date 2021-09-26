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الشعب الجمهوري يشيد بفرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجر

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 02:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
دينا عبد الستار
أشاد المهندس أحمد سعد مصطفى، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، بقرار مصلحة الضرائب المصرية بتطبيق فرض ضريبة على صناع المحتوى من اليوتيوبرز والبلوجر وغيرهم لمن يبلغ دخلهم السنوي 500 ألف جنيه، ومطالبتهم بالتوجه لفتح ملف ضريبي، موضحًا أن هذا القرار جيد جدا ويصب في صالح الاقتصاد المصري.

فرض ضريبة على صناع المحتوى من اليوتيوبرز والبلوجر
وأضاف مصطفى، أن تحصيل الضرائب من صانعي المحتوى تطبقه أغلب دول العالم، موضحا أنهم يتربحون مبالغ كبيرة وهذا حق الدولة عليهم وهذه القرار تأخر كثيرا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيضيف لخزانة الدولة مبالغ كبيرة، موضحا أن العمل على شبكة الإنترنت سواء اليوتيوبر أو غيرهم يعتبر نوع من التجارة الإلكترونية وأصبح حق للدولة المصرية أن تحصل الضرائب من أي نشاط إلكتروني به تسويق أو تجارة أو تربح من ورائه.

حزب الشعب الجمهوري
وتابع مصطفى، أن بعض المشاهير قد لجأ إلى اليوتيوب لصناعة الأغاني وغيرها في الفترة الماضية للتهرب من دفع الضرائب باعتبار اليوتيوب لا يخضع للضريبة، موضحا أنه قد آن الأوان لتحصل الدولة على حقوقها لزيادة الدخل القومي والمساهمة في النهوض بالخدمات العامة وغيرها، إضافة إلى أن القرار سيقضي على المحتوى السيئ ويقنن أوضاع صناع المحتوى وتقليل معدل الجريمة وتأثيره السلبي على المجتمع.

الكلمات المفتاحية

اليوتيوبرز اليوتيوب الشعب الجمهوري البلوجر

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