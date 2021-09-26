أسعار الذهب اليوم الأحد 26-9-2021 .. عيار 21 يسجل 786 جنيه للجرام









تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد ، متا=أثرة بأسعار الذهب العالمية والتي تشهد حالة كبيرة من التذبذب خلال الأسبوع الماضي مع عدم إستقرار التعاملات .





أسعار الذهب اليوم الأحد 26-9-2021





عيار الذهب 21 يسجل 768 جنيها للجرام.

عيار الذهب 22 يسجل 804.5 جنيه للجرام .

عيار الذهب 18 يسجل658.2 جنيها للجرام.

عيار الذهب 24 يسجل 877.7 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب يسجل 6152 جنيها.



