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أسعار الذهب اليوم الأحد 26-9-2021 .. عيار 21 يسجل 786 جنيه للجرام
الأحد 26/سبتمبر/2021 - 02:17 م
الفجر الإقتصادي
تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد ، متا=أثرة بأسعار الذهب العالمية والتي تشهد حالة كبيرة من التذبذب خلال الأسبوع الماضي مع عدم إستقرار التعاملات .
أسعار الذهب اليوم الأحد 26-9-2021
عيار الذهب 21 يسجل 768 جنيها للجرام.
عيار الذهب 22 يسجل 804.5 جنيه للجرام .
عيار الذهب 18 يسجل658.2 جنيها للجرام.
عيار الذهب 24 يسجل 877.7 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب يسجل 6152 جنيها.
وعلى الصعيد العالمي، استقرت أسعار الذهب، صباح اليوم، على الأسعار التي تحققت مساء الجمعة وتترقب الأسواق عودةا البورصة غدا لتحديد اتجاه الذهب، خاصة بعدما سجلت أسعار الذهب هبوطا مساء الجمعة، للاسبوع الثالث على التوالى، ويعانى الذهب، من حالة عدم الاستقرار بسبب البيانات الاقتصادية الأمريكية وقرارات الاحتياطى الفيدرالى والذى ألمح لتغيير سياسته النقدية في نوفمبر حيث سيقوم بتقليص شراء الأصول يعقبها رفع الفائدة في عام 2022 لمعالجة التضخم، مما يؤكد أن سعر الذهب، عالميا سيشهد تغيرات كبيره مع بداية شهر نوفمبر.