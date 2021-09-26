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نجم المنتخب السابق: مستوى الأهلي في تراجع مستمر بعد تحقيق العاشرة

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 02:33 م
الاهلي
الاهلي
أمل الحلفاوي

أكد مختار مختار، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي السابق، أن لاعبو الأهلي، افتقدوا للروح في لقاء السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

وكان الأهلي فشل في حصد لقب كأس السوبر المصري، بعد خسارته أمام طلائع الجيش، بركلات الترجيح بنتيجة 3-2. 

وقال مختار مختار في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لاعبو الأهلي افتقدوا للروح القتالية في مباراة السوبر، ولا يوجد أعذار، خاصة بعد الراحة التي حصلوا عليها".

وتابع، "مستوى الأهلي الفني في تراجع بعد الفوز بالنجمة العاشرة في دوري أبطال إفريقيا، ويجب على اللاعبين استرداد الروح".

وأشار إلى أن الأهلي يضم مجموعة لاعبين أفضل من طلائع الجيش، إلا أنه لم يشعر بتلك الفوارق في مباراة السوبر، ولكن لابد نسيان الإخفاق في الدوري والسوبر واسترداد روح المجموعة للاستعداد بشكل جيد للمرحلة المقبلة.

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مختار السوبر أمام طلائع الجيش الاهلي أمام طلائع الجيش

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