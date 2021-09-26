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الصين تهدف إلى مضاعفة قدرتها لتوليد الطاقة الحرارية بعام 2025

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 02:31 م
الصين تهدف لمضاعفة توليد الطاقة
الصين تهدف لمضاعفة توليد الطاقة
أعلنت إدارة الطاقة الوطنية أن الصين تهدف إلى مضاعفة قدرتها المركبة لتوليد الطاقة الحرارية الجوفية في عام 2025 مقارنة بمستويات عام .2020 وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن السلطات الصينية تستهدف أيضا تحقيق زيادة بنسبة 50% في مجال تسخين أو تبريد الطاقة الحرارية الجوفية، وفقا للإرشادات التي نُشرت على موقع إدارة الطاقة الوطنية على الإنترنت اليوم الأحد.

وفي السنوات العشر حتى عام 2035، تخطط الصين لمضاعفة مساحة التدفئة أو التبريد الحراري الأرضي، والقدرة المركبة للطاقة الحرارية الجوفية.

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