الصين تهدف إلى مضاعفة قدرتها لتوليد الطاقة الحرارية بعام 2025

أعلنت إدارة الطاقة الوطنية أن الصين تهدف إلى مضاعفة قدرتها المركبة لتوليد الطاقة الحرارية الجوفية في عام 2025 مقارنة بمستويات عام .2020 وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن السلطات الصينية تستهدف أيضا تحقيق زيادة بنسبة 50% في مجال تسخين أو تبريد الطاقة الحرارية الجوفية، وفقا للإرشادات التي نُشرت على موقع إدارة الطاقة الوطنية على الإنترنت اليوم الأحد.



