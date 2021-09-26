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يوفنتوس يحقق انتصارا مثيرا على سامبدوريا في الكالتشيو

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 02:33 م
يوفنتوس
يوفنتوس
وكالات
أكد يوفنتوس صحوته وحقق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوزه الثمين 3 / 2 على سامبدوريا اليوم الأحد في المرحلة السادسة من المسابقة. ورفع يوفنتوس رصيده إلى ثماني نقاط ليتقدم إلى المركز الثامن ، وتجمد رصيد سامبدوريا عند خمس نقاط بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة. وأنهى يوفنتوس الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما باولو ديبالا وليوناردو بونوتشي في الدقيقتين العاشرة و43 من ضربة جزاء مقابل هدف سجله مايا يوشيدا في الدقيقة 44 . وفي الشوط الثاني ، أضاف مانويل لوكاتيلي الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة 57 فيما سجل أنطونيو كاندريفا الهدف الثاني لسامبدوريا في الدقيقة 83 .

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