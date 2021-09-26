التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية

أعلن التحالف العربي، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية، أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وقال التحالف العربي: "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.