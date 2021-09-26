Advertisements

التحالف العربي يدمر طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 02:39 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات

أعلن التحالف العربي، اليوم الأحد، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية، أطلقتها مليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

 

وقال التحالف العربي: "نتعامل مع مصادر التهديد بحزم لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية".

 

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.


أخبار تهمك

عاجل.. مفاجأة جديدة بشأن مستقبل بيرسي تاو مع الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تحرك جديد من الضرائب بشأن الممولين على يوتيوب وفيس بوك (فيديو)

منذ ساعتين و 18 دقيقة

آخر تطورات انضمام عبدالله السعيد للزمالك

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجأة سارة في باريس سان جيرمان قبل موقعة السيتي

منذ ساعتين و 8 دقيقة

رحلة العمر.. أوائل الثانوية العامة يغادرون مطار القاهرة الدولي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - بالأسماء.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يطالب بسرعة التخلص من هذا الرباعي

منذ حوالي 4 ساعات

اسم مفاجأة يقترب من الانضمام للجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بقيادة إيهاب جلال.. بيراميدز يقترب من حسم كبرى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 22 ساعة

ليس ناصر ماهر.. بيراميدز يتحرك لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة خالد الصاوي بحالة اختناق بالمصعد لتكدس الجمهور عليه عقب ندوته بالإسكندرية السيمنائي (فيديو)

منذ ساعة و 27 دقيقة

ميسي يقود باريس أمام أحلام جوارديولا

منذ أقل من ساعة

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

منذ حوالي 14 ساعة

لهذا السبب... الأهلي يهدد بدر بانون بالعقوبات

منذ حوالي 7 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
12:01 م

مفاجأة بشأن ترشح مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة عن كارتيرون: "اتفق مع فريق آخر"

12:57 ص

عاجل - بالأسماء.. كيروش يعلن قائمة منتخب مصر لودية ليبيريا

09:09 ص

موسيماني يطالب بسرعة التخلص من هذا الرباعي

11:02 ص

عاجل.. فرج عامر ينفعل وينسحب من برنامج "الماتش" على الهواء (فيديو)

01:06 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: مكتبة الأسكندرية وجه مصر الحضاري

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: لعنة المال والعيال!

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

Advertisements