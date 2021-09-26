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خاص.. عمرو دياب يتعاقد على إحياء حفل جماهيري في المنارة

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 03:39 م
عمرو دياب
عمرو دياب
نور طلعت

تعاقد الهضبة عمرو دياب، على احياء حفلًا غنائيًا  جماهيريًا في المنارة، وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يعلن الهضبة عن تفاصيل الحفل خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن شروط منظمي الحفل أن يكون الحفل بمثابة الاحتفال بطرح ألبومه الغنائي الجديد المفترض طرحه قبل إقامة الحفل.

جدير بالذكر أن "الهضبة" عمرو دياب، أحيا مؤخرًا حفل غنائي خاص لصالح إحدى الشركات العقارية، داخل إحدى الفنادق الضخمة في القاهرة.

و قدم دياب، لجميع الحاضرين مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة مثل "شوقنا، قدام مرايتها، أماكن السهر، يوم تلات، يا أنا يا لأ، أحلى ونص"، وذلك وسط تصفيق حاد وهتافات الجمهور.

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عمرو دياب حفل غنائي خاص المنارة ألبوم غنائي

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