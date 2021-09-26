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الجمعة.. أبطال حدوتة "غالية" في برنامج "معكم منى الشاذلي"

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 03:35 م
أبطال حكاية غالية والإعلامية مني الشاذلي
أبطال حكاية غالية والإعلامية مني الشاذلي
أروي حمدي
تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، يوم الجمعة المقبلة في برنامجه "معكم مني الشاذلي" الفنانة درة وفريق عمل مسلسل "حدوتة غالية" ومن المقرر عرضة على قناة cbc الساعة 9مساء.


تدور أحداث حكاية "حدوتة غالية" من مسلسل "زي القمر" حول شخصية درة ضمن أحداث العمل، وتلعب خلالها قصة "غالية" شخصية فتاة تعشق الموسيقى والعزف ولكن تضطرها الظروف إلى أن تتزوج بطريقة مختلفة بعد أن تتأخر في الزواج ما يجعلها تتعرض للعديد من المشاكل.   


يذكر أن حكاية "غالية" من بطولة درة، صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، وإخراج شيرين عادل، ومن تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج سينرجي ومها سليم.

الكلمات المفتاحية

زي القمر درة حدوتة غالية

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