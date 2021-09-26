سابق كل الناس" لـ إسلام غالي ومدين تتخطى مليون مشاهدة عبر يوتيوب



تجاوزت أغنية "سابق كل الناس" للمطرب الشاب إسلام غالي، حاجز المليون مشاهدة عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب" وذلك عقب طرحها بأيام قليلة.



أغنية "سابق كل الناس" من كلمات محمود فاروق، ألحان مدين، توزيع يحيى يوسف، تسجيل غناء مصطفى رؤوف.



جدير بالذكر أن أغنية" سابق كل الناس" أولى أغاني ألبومه الذي يحمل نفس العنوان، ويطرح إسلام 12 أغنية على فترات متقاربة بواقع كل شهر ميني ألبوم يضم 4 أغاني.



و يتعاون إسلام، في أعماله الغنائية مع أبرز شعراء وملحنين وموزعين مصر والوطن العربي، مثل مدين، تامر حسين، عزيز الشافعي،توما، نادر عبدالله، أحمد ابراهيم، نادر نور، أحمد عبد السلام، محمد عاطف، أحمد الجندي، ويحيى يوسف.







