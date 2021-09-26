ITP بهذه الطريقة..علا رشدي تدعم مرضى

شاركت الفنانة علا رشدي جمهورها صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت علا على الصور قائلة: " عايشين في خوف ووحدة،، في الاسبوع ITP مرضى العالمي للمرض أنا بدعمهم.. وأنت كمان تقدر..شاركونا في حملة #متعدش_وعيش بنشر الهاشتاج وصوركم باللون البنفسجي".



ومن جانب أخر تشارك الفنانة علا رشدي في تصوير فيلم "بلالين" وهو من بطولة كندة علوش، علا رشدي، أحمد كمال، محمد سلامة، سوسن بدر، باسم سمرة، ومن إخراج عصام عبد الحميد، تأليف عادل صليب.