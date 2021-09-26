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البرهان: حريصون على وحدة الشعب السوداني

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 03:30 م
السودان
السودان
وكالات

قال رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبدالفتاح البرهان، إن المجلس حريص على وحدة الشعب السوداني.

 

وأضاف البرهان، في تصريحات صحفية، أن القوات المسلحة ستعود لثكناتها بعد الانتخابات، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد أعلن الإعلام الرسمي السوداني، في وقت سابق، عن "محاولة انقلابية فاشلة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

                                                          

وأكدت مصادر رسمية سودانية، أن ضباط في الجيش حاولوا السيطرة على مقر الإذاعة وفشلوا.

 

وأشارت المصادر الرسمية السودانية، إلى أن ضباط في سلاح المدرعات متورطون في محاولة الانقلاب الفاشلة.

 

وأوضحت المصادر الرسمية السودانية، أن الحركة طبيعية في شوارع العاصمة الخرطوم.

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