قناة شيرين عبد الوهاب على"يوتيوب" تصل لـ مليار مشاهدة



انجاز كبير حققته النجمه شيرين عبد الوهاب، بوصول قناتها الرسمية على موقع الڤيديوهات"يوتيوب" إلى مليار مشاهدة.



وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مؤخرًا مجموعة من الصور لشيرين عبد الوهاب برفقة زوجها النجم حسام حبيب وابنتيها "مريم" و"هنا" قبل انطلاق حفلها الثاني بجدة.



وأوضحت شيرين عقب الحفل أن سبب عدم تمكنها من صوتها خلال الحفلة الماضية التي أحيتها بجدة بسبب تعرض والدتها لوعكة صحية نقلت على أثرها للمستشفى جعلها ليست في تركيز خلال الغناء.



