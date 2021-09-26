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موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 03:35 م
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
غدير أحمد
ينتظر عشاق كرة القدم الأوروبية، نهائي من العيار الثقيل ستجمع بين مانشستر يونايتد الإنجليزي وفياريال الإسباني، في إطار منافسات الجولة الثانية بدوري أبطال أوروبا.

وستعود الجماهير من جديد لحضور المنافسات بعد آخر نسختين لعبتا بمدرجات خاوية بسبب فيروس كورونا، وهو ما يعني أن الإثارة ستكون مضاعفة بكل التأكيد.

وبدأت مباريات دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2021-22 يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، وتنتهي يوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال بدوري أبطال أوروبا

وتقام مباراة مانشستر يونايتد وفياريال يوم الأربعاء 29 من سبتمبر الجاري، على ملعب أولد ترافورد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقة لمباراة مانشستر يونايتد وفياريال بدوري أبطال أوروبا

وينقل مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات القطرية beIN SPORTS .

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