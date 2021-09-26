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حقيقة عودة مصطفي محمد إلى الزمالك من جديد

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 03:35 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
محمد جمال
يسعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لحسم ملف الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

ويعانى نادي الزمالك من أزمة مالية خلال الفترة الحالية بعد إيقاف القيد وعدم قيد الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت ترددت أنباء خلال الفترة الحالية حول رغبة فريق الزمالك فى عودة مهاجم الفريق المعار إلي جالطة سراي التركي مصطفي محمد خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وعلم الفجر الرياضي أن مصطفي محمد يستبعد العودة لنادي الزمالك هذه الفترة ويرغب فى استمرار تجربته فى جالطة سراي التركي.

الكلمات المفتاحية

مصطفى محمد الزمالك إيقاف القيد

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