إزالة 454 حالة تعدي على أملاك الدولة بالموجة الـ 18 في كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ عن تنفيذ 54 قرار استرداد أراضي أملاك الدولة وإجمالي ما تم تنفيذه 454 قرار منذ بدء الموجة الـ 18 حتى الآن، من بينهم 297 قرار مبانى على مساحة20727 مترًا، و157 قرار زراعي على مساحة 337 فدان، و10 قراريط، و17 سهما.



استرداد أراضي أملاك الدولة

ويأتي ذلك بالتعاون مع مديرية الأمن، بالتنسيق مع اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، وإشراف المهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مؤكدًا على تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها دون تقصير أو تهاون لاسترداد حق الدولة لافتًا إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن ومراكز الشرطة التابع في نطاقها الإزالة.



وتمكنت الحملات من تنفيذ 54 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة، منهم 44 قرارا على مساحة 2823 متر، برئاسة المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، واللواء هشام مطر، واللواء وائل الأشوح، نواب مدير أمن كفر الشيخ، وعميد علاء سليم، مباحث كفر الشيخ، والمقدم محمد عبد العليم بسيونى، نائب المأمور، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية ونواب رئيس المدينة، وسند أبو كيلة، وجميع ورؤساء القرى وجهات الولاية من الرى والنيل والزراعة.



محافظ كفر الشيخ

وشدد محافظ كفر الشيخ على رؤساء المراكز والأحياء والقرى بالمتابعة الدورية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهًا بإزالة أية تعديات فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل على ممتلكات الدولة، مشددًا على رؤساء المدن بتقديم تقارير يومية الخاصة بهذا الشأن.