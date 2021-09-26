تأجيل محاكمة 11 عنصرا من "المرابطون" لجلسة 3 أكتوبر المقبل

المرابطون

صدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين طارق صلاح وطارق محمود، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وسكرتارية طارق فتحي.



اتهامات النيابة

واتهمت النيابة العامة المتهمين الوارد أسمائهم بقرار الإحالة الصادر من المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بأنهم كونهم مصريين الجنسية التحقوا بجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور وتتخذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها وتلقوا فيها تدريبات عسكرية واشتركوا في تنفيذ عمليات عدائية غير موجهة لمصر بأن التحقوا بالجماعة المسماة "المرابطون" التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا وتلقوا تدريبات علي استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في تنفيذ عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري على النحو المبين بالتحقيقات.





قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل محاكمة 11 متهمًا بتلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد والاشتراك في عمليات عدائية وإرهابية ضد الجيش النظام السوري تحت اسم "المرابطون"، لجلسة 3 أكتوبر المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.