الإيسسكو تسجل مقياس النيل ضمن قائمة التراث العالمي الإسلامي

سلّم الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، وزير السياحة والآثار شهادة تسجيل مقياس النيل بجزيرة الروضة على قائمة التراث في العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو).



جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الطرفين اليوم الأحد لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر والإيسيسكو في مجال الحفاظ على التراث وصونه، بحضور وزير مفرض داليا عبد الفتاح المشرف العام المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتقافيات، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتورة سالي مبروك مديرة مكتب مدير عام منظمة الإيسيسكو



ويصبح بذلك مقياس النيل بجزيرة الروضة ضمن مجموعة من المواقع التاريخية المصرية والعناصر الثقافية المسجلة على القائمة منها المتحف المصري بالتحرير، ومدينة شالي بواحة سيوة، وقصر البارون بحي مصر الجديدة، والدير الأحمر بسوهاج، بالإضافة إلى مدينة القصر وجبانة البجوات بمحافظة الوادي الجديد والمسجلتين على القائمة التمهيدية للمنظمة.



وأعرب وزير السياحة والآثار عن سعادته باختيار الاسيسكو لتسجيل مقياس النيل علي قائمة التراث في العالم الإسلامي فمقياس النيل في موقعة على ضفاف نهر النيل قديم قدم الزمن.