أهداف مباراة يوفنتوس وسامبدوريا اليوم في الدوري الإيطالي (فيديو)

حقق يوفنتوس الفوز على سامبدوريا بثلاثية مقابل هدفين خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي في إطار منافسات الجولة السادسة من الكالتشيو.





ورفع يوفنتوس رصيده إلى ثماني نقاط ليتقدم إلى المركز الثامن ، وتجمد رصيد سامبدوريا عند خمس نقاط بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي في المسابقة.





وأنهى يوفنتوس الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما باولو ديبالا وليوناردو بونوتشي في الدقيقتين العاشرة و43 من ضربة جزاء مقابل هدف سجله مايا يوشيدا في الدقيقة 44 .







