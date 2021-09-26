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مؤتمر عالمي في مصر لمكافحة الاتجار وتهريب الآثار

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 03:43 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
ناقش كل من وزير السياحة والآثار، والمدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مستجدات الإعداد لعقد المؤتمر الدولي حول مواجهة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية واستعادتها، والمقرر له أن ينعقد في جمهورية مصر العربية، والترتيب لاختيار موعد يضمن مشاركة أكبر عدد من الدول المتضررة من هذه الظاهرة حول العالم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع بين الطرفين اليوم الأحد لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين مصر والإيسيسكو في مجال الحفاظ على التراث وصونه، بحضور وزير مفرض داليا عبد الفتاح المشرف العام المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتقافيات، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتورة سالي مبروك مديرة مكتب مدير عام منظمة الإيسيسكو

وأكد الجانبان على أهمية انعقاد هذا المؤتمر لمواجهة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، وإعادتها إلى دولها.

وتطرق اللقاء إلى أهمية السياحة الثقافية، التي من شأنها خلق فرص عمل وتوفير عائدات تساهم في المحافظة على التراث وصيانته. كما تمت مناقشة تسجيل المزيد من المواقع التاريخية المصرية على قائمة الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي.

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