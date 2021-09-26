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بفستان أحمر..رحمة حسن تبهر جمهورها

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 03:51 م
رحمة حسن
رحمة حسن
نادين نجدي

شاركت الفنانة رحمة حسن، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


ارتدت رحمة في الصورة فستان أحمر اللون، مسكت وردة حمراء بيدها، ووضعت مكياج مناسب مع بشرتها، أظهر ملامح جمالها، تركت شعرها الاصفر منسدلًا على كتفها.

وبدأت رحمة حسن، العمل الفني بالظهور كموديل في أغنيتين للمطرب نديم نور، كما قدمت عدة إعلانات تجارية في تلك الفترة، وكان أول أعمالها السينمائية، فيلم "ألف مبروك" مع المخرج أحمد جلال والنجم أحمد حلمي عام 2009 الذي قدمت خلاله دورًا صغيرًا، لكن انطلاقتها الحقيقية جاءت مع فيلم "العالمي" مع الفنان يوسف الشريف في نفس العام، ثم فيلم "سمير وشهير وبهير" في عام 2010، ثم اتجهت بعدها للدراما التليفزيونية، فقدمت مسلسلات عدة منها "أزمة سكر، الداعية، موجة حارة.

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