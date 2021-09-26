ريال مدريد يصدم محمد صلاح بقرار ناري





كشفت تقارير صحفية بريطانية أن مسؤولي نادي ريال مدريد الإسباني وجه صدمة إلى المصري محمد صلاح نجم ليفربول، والذي نجح في تحقيق أرقام مميزة مع الفريق.





وقالت صحيفة ميرور البريطانية إن محمد صلاح يواصل تألقه بقميص ليفربول، رغم أن أزمة عقده مع النادي الإنجليزي لا تزال مستمرة.





وأضافت الصحيفة أنه من وقت لآخر، كان هناك حديث عن ريال مدريد، لكن ما نوع اللاعبين الذي يبحث الميرنجي عن شرائهم؟.





واختتمت أنه من الصعب للغاية أن يبحث الميرنجي عن ضم لاعب يقترب من عيد ميلاده الثلاثين، لأنه ليس سهلًا الاستمرار في تسجيل الأهداف عندما يصبح الجسم أبطأ قليلاً.



