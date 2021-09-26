مصدر عسكري يمني: مقتل 43 من الحوثيين في معارك جنوب وغرب مأرب

أعلن مصدر عسكري يمني، اليوم الأحد، مقتل 43 عنصرا من ميليشيات الحوثي في معارك جنوب وغرب محافظة مأرب، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقتل أكثر من 100 شخص في صفوف الحوثيين خلال خمسة أيام في معارك عنيفة شهدتها محافظتي شبوة و مأرب، وفقًا لمصدر عسكري يمني.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، عن المصدر إن "معارك عنيفة اندلعت بين الجانبين إثر هجوم عنيف شنته قوات الجيش لاستعادة جميع أجزاء مديريات عسيلان وعين بيحان بمحافظة شبوة، (جنوب شرقي البلاد)، من قبضة ميليشيا الحوثي".

وتمكنت قوات الجيش، من استعادة مواقع عدة في عسيلان وعين، فيما لا تزال المعارك مستمرة".