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المترو: بدء استخراج اشتراكات الطلبة الجمعة المقبل

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 03:47 م
المترو
المترو
مارينا بشارة
كشفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه سيتم الدفع بعدد إضافي من القطارات العاملة على جميع الخطوط، كما سيتم زيادة عدد الرحلات يوميا خاصة في أوقات الذروة صباحا ومع منتصف اليوم، لاستيعاب الأعداد الكبيرة في عدد المستخدمين مع بدء العام الدراسي الجديد.

استخراج اشتراكات الطلبة ابتداء من الجمعة الموافق 2 أكتوبر

وصرح المتحدث باسم شركة المترو، أحمد عبد الهادي بكير، أن الشركة ستبدأ في استخراج اشتراكات الطلبة ابتداء من الجمعة الموافق 2 أكتوبر، وذلك تيسرا على الطلبة ومنع الازدحام على شباك التذاكر.

لا زيادة في أسعار الاشتراكات الخاصة بالطلبة

وأضاف أحمد عبدالهادي، أنه لا زيادة في أسعار الاشتراكات الخاصة بالطلبة، وأن نسبة التخفيض عليها كما هي والتي تصل إلى نحو 98% من قيمتها الفعلية. 


وأكد المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، على استمرار الشركة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا بين المستخدمين للمرفق من خلال عمليات التطهير والتعقيم للقطارات والمحطات يوميا.

الكلمات المفتاحية

مترو الأنفاق المترو اشتراكات المترو

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