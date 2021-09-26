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نجم الأهلي السابق يطالب موسيماني بالاعتماد على هذا الثنائي

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 03:46 م
موسيماني
موسيماني
أمل الحلفاوي


طالب مختار مختار، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب القلعة الحمراء، بالاعتماد على عمار حمدي وأحمد عبد القادر، ثنائي الفريق.

وأوضح مختار مختار في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "لابد أن يعتمد الأهلي على عمار حمدي وأحمد عبد القادر خلال الفترة المقبلة، كنت أتعجب من خروج لاعبين بهذا المستوي للإعارة".

فيما أشاد بعمار حمدي، لاعب الأهلي، مؤكدًا أنه مستقبل الكرة المصرية، وأنه يستمتع برؤيته في المباريات.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد حقق الفوز أمام نظيره إنبي، بهدف دون رد، ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس مصر، مساء أمس السبت.

الكلمات المفتاحية

موسيماني مختار مختار رياضة اخبار الاهلي

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