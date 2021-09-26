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رئيس شركة "إعمار مولز" يستقيل من منصبه لأسباب شخصية

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 03:47 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
 أعلنت شركة إعمار مولز اليوم الأحد استقالة "محمد الحسيني" من منصبه كرئيس وعضو مجلس إدارة في الشركة بأثر فوري لأسباب شخصية.

وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات أصدرت في مطلع الشهر الجاري موافقتها النهائية على الاندماج المقترح بين شركتي إعمار العقارية وإعمار مولز.

وقالت الشركتان في بيان سابق لسوق دبي المالي،  إن الاندماج المُقترح يحظى بدعم وتوصية بالإجماع من مجلس إدارة إعمار العقارية وإعمار مولز، ويمثلها أعضاء مجلس إدارتها المستقلين، وهو ما من شأنه أن يعزز مكانة إعمار العقارية كأكبر مجموعة عقارات متكاملة ومتنوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويضمن الموقع الاستراتيجي لكل من إعمار العقارية وإعمار مولز لاغتنام الفرص في السوق والدفع لزيادة القيمة للمساهمين.

وسيتم تنفيذ الاندماج المقترح لدى استيفاء الشروط المطلوبة، وذلك كدمج مطابق لأحكام القانون. وبموجب الدمج سيحصل مساهمو إعمار مولز (باستثناء إعمار العقارية) على 0.51 سهم من أسهم إعمار العقارية مقابل كل سهم من أسهم إعمار مولز، وهو ما يمثل علاوة بنسبة 7.1% على سعر إغلاق إعمار مولز في مطلع مارس 2021، والذي يمثل آخر يوم تداول قبل إعلان الاندماج، وعلاوة بنسبة 11.2% من سعر الصرف الضمني في السوق إلى أساس متوسط السعر المرجح بحجم التداول خلال الشهر السابق التاريخ 1 مارس 2021.

ويمثل ذلك علاوة بنسبة 3.5% على سعر إغلاق إعمار مولز في 1 سبتمبر 2021 وهو ما يمثل علاوة بنسبة 4.4% من سعر الصرف الضمني في السوق على أساس متوسط السعر المرجح بحجم التداول خلال الشهر السابق لتاريخ 1 سبتمبر 2021.

ويخضع الاندماج لعدد من الشروط، بما في ذلك الموافقة على الاندماج بتصويت المساهمين الذين يمتلكون ما لا يقل عن 75% من الأسهم الممثلة في اجتماعات الجمعية العمومية الخاصة بشركتي إعمار العقارية وإعمار مولز.

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