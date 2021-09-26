ترتيب مجموعة مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات للمونديال

يستعد منتخب مصر الأول لخوض مواجهة نظيره منتخب ليبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.





ترتيب مجموعة مصر في تصفيات المونديال





وتلقى اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، خطابا يؤكد خلال موعد مباراة مصر وليبيا الشقيقية الجديد، على أن يكون اللقاء ما بين يومي 9 و12 أكتوبر المقبل، حيث تقام المباراة الأولى في مصر والثانية على أرض ليبيا.





ويتواجد المنتخب الوطني في وصافة المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط، رفقة منتخبات ليبيا صاحب الصدارة برصيد 6 أهداف - الجابون ثالث الترتيب برصيد نقطة واحدة - انجولا متذيل الترتيب بدون نقاط.





ويسعي لاعبو منتخب الفراعنة على تصحيح المسار، بعد التعادل الأخير أمام نظيره منتخب الجابون بهدف لكل فريق.



