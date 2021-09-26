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بعد 4 جلسات من الخسائر .. مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع 0.73 % في ختام الجلسة

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 03:49 م
سوق الأسهم السعودية
سوق الأسهم السعودية
نيفين سمير


أنهى سوق الأسهم السعودية ، جلسة اليوم الأحد أولى تعاملات الأسبوع، على ارتفاع بعد خسائر استمرت 4 جلسات متتالية، وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" مرتفعاً بنسبة 0.73% بمكاسب بلغت 82.29  نقطة، وصل بها إلى مستوى 11352.86نقطة.

وارتفعت قيمة التداول إلى 6.039 مليار ريال مقابل 4.940 مليار ريال تداولات الخميس الماضي،  من خلال 169.400 مليون سهم مقارنة بـ 140.805 مليون سهم .

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات بعد ارتفاع 12 قطاعاً، بقيادة قطاع المواد الأساسية الذي سجل إرتفاعاً بنسبة 2.54%، وارتفع أداء قطاع البنوك بنحو 0.55%، كما زاد قطاع الطاقة بنسبة 0.38%.

وفي المقابل تراجع أداء 9 قطاعات أبرزهم الاتصالات بنسبة 1.04%، وتصدر التراجعات قطاع الإستثمار والتمويل بنسبة 1.24%.

وعلى مستوى أداء الأسهم، شملت المكاسب 115سهما بصدارة سهم "أسمنت نجران"  الذي ارتفع 7.40%، وجاء 71 سمها باللون الأحمر تصدرها سهم "المملكة" بعد انخفاضه بنحو 0.73%.

وسيطر سهم "التصنيع" الأسهم الأنشط من ناحية الحجم بنحو 13.394 مليون سهم، في حين كان سهم "سابك" الأنشط من ناحية القيمة بنحو 350.753 مليون ريال.

وفيما يخص أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) على تراجع نسبته 0.78%، فاقداً 195.17  نقطة من رصيده، ليغلق عند مستوى 24,944.19 نقطة.

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