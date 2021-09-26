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خاص.. .. صورة نادرة لعمرو دياب في طفولته

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 06:38 م
عمرو دياب
عمرو دياب
نور طلعت
خاص.. .. صورة نادرة لعمرو دياب في طفولته
ينشر "الفجر الفني" صورة نادرة للهضبة عمرو دياب، في طفولته برفقة والده ووالدته.


في سياق آخر تعاقد الهضبة عمرو دياب، على إحياء حفلًا غنائيًا  جماهيريًا في المنارة، وذلك خلال شهر نوفمبر المقبل، ومن المقرر أن يعلن الهضبة عن تفاصيل الحفل خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن شروط منظمي الحفل أن يكون بمثابة الاحتفال بطرح ألبومه الغنائي الجديد المفترض طرحه قبل إقامة الحفل.

جدير بالذكر أن "الهضبة" عمرو دياب، أحيا مؤخرًا في حفل غنائي خاص لصالح إحدى الشركات العقارية، داخل إحدى الفنادق الضخمة في القاهرة.

و قدم دياب، لجميع الحاضرين مجموعة كبيرة من أغانيه القديمة والحديثة مثل "شوقنا، قدام مرايتها، أماكن السهر، يوم تلات، يا أنا يا لأ، أحلى ونص"، وذلك وسط تصفيق حاد وهتافات الجمهور.

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طفولته صورة نادرة حفل غنائي خاص الهضبة

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