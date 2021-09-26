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رئيس رابطة الليجا يحرج لابورتا من جديد

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 04:00 م
لابورتا
لابورتا
محمد زويد
أكد خافير تيباس، رئيس رابطة الليجا، أن ليونيل ميسي رحل عن صفوف فريق برشلونة الإسباني ليس بسبب النواحي المادية، مشيرًا إلى أن النجم الأرجنتيني غادر بسبب أمور أخرى.

سبب رحيل ميسي عن برشلونة

وقال تيباس في تصريحات خاصة لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة قناة الحياة: "برشلونة أراد تطفيش ميسي في أخر فتراته، والنادي كان لديه خيارات لحل قضية اللاعب الأرجنتيني". 

ولكن لابورتا قال لا، فمنذ شهر يناير وهو يقول إن الأمور تسير بشكل جيد، وميسي لن يرحل، لكن الجميع شاهدوا أن اللاعب رحل في النهاية.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي رحل عن صفوف برشلونة مطلع فترة الانتقالات الصيفية الماضية منتقلا إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

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