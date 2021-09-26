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"علم التشريح بين التراث السكندري والطب المعاصر".. محاضرة بمكتبة الإسكندرية

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 03:59 م
مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
محمد رجب - دينا حسن

تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "علم التشريح بين التراث السكندري والطب المعاصر"، تلقيها الدكتورة حنان السيد يوسف أستاذ مساعد الدراسات اليونانية واللاتينية بقسم الآثار والدراسات اليونانية والرومانية بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وذلك الساعة الواحدة ظهر غدًا الاثنين الموافق 27 سبتمبر، بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.
الدور المهم والرائد لمدينة الإسكندرية القديمة
تتناول المحاضرة الدور المهم والرائد لمدينة الإسكندرية القديمة وعلمائها في تطور الطب القديم، والمدارس الطبية بمكتبة الإسكندرية القديمة التي كان لها أبلغ الأثر في إثراء المعارف الطبية وعلومها لعدة قرون وتمهيد الطريق للعلوم الطبية الحديثة، بالإضافة إلى التشريح العملي للأجساد البشرية الذي بدأ بها منذ القرن الثالث قبل الميلاد وتجاربه العملية التي وصلت إلى نتائج محددة ودقيقة.
فعاليات الموسم التاسع للبرنامج الثقافي لمشروع الإسكندرية
تأتي المحاضرة في إطار فعاليات الموسم التاسع للبرنامج الثقافي لمشروع الإسكندرية؛ ويهدف المشروع إلى خدمة الباحثين المتخصصين في دراسة مكتبة الإسكندرية القديمة وتاريخ وحضارة مدينة الإسكندرية القديمة منذ نشأتها وحتى الفتح العربي لمصر، وتتبع تأثيرها العلمي والفكري والحضاري عبر العصور وما يتصل بذلك من موضوعات تراثية وأثرية وتاريخية وغيرها.

الكلمات المفتاحية

مكتبة الإسكندرية علم التشريح

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