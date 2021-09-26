7 اختصاصات لـ "لجنة الإسكان والمرافق العامة" بمجلس النواب





تُعد اللجان النوعية بمجلس النواب، القوام الرئيس للبرلمان نتيجة ما يتم داخل كل لجنة من نقاشات موسعة حول مشروعات القوانين والأدوات الرقابية قبل الذهاب إلى الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي فيها.



7 اختصاصات للجنة الإسكان

وتستعرض "الفجر" 7 اختصاصات للجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، والتي جاءت كالتالي:



1- التعمير الحضري والريفي.



2- الإسكان والتشييد والتعاون الإسكاني.



3- المرافق العامة.



4- مواد البناء.



5- التخطيط العمراني وشئون التعمير والمدن الجديدة.



6- التنسيق الحضاري وتطوير العشوائيات.



7- التشريعات الخاصة بالإسكان والتعمير.



وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة التى تتولى شئون الإسكان والتعمير.

