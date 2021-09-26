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حجز إعادة إجراءات محاكمة متهم بأحداث جامعة القاهرة للنطق بالحكم

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 04:00 م
المستشار محمد كامل عبد الستار
المستشار محمد كامل عبد الستار
مـروة هيـكل
حجزت اليوم الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمد شحاتة راغب الصادر ضده حكم غيابي في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث جامعة القاهرة"، لجلسة 2 نوفمبر للنطق بالحكم.

أحداث جامعة القاهرة
ووجهت النيابة العامة للمتهم محمد شحاتة راغب تهم حيازة المفرقعات والتجمهر والتظاهر بدون ترخيص وحيازة أسلحة نارية من شأنه الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

الكلمات المفتاحية

متهم المستشار محمد كامل عبد الستار أحداث جامعة القاهرة

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