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حاملة صقر.. ريهام أيمن في أحدث ظهور لها

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 04:57 م
ريهام أيمن
ريهام أيمن
مي شاهين
نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة لها.

وظهرت حاملة صقر، وترتدي نظارة سوداء وشعر اسود كيرلي.


وعلقت قائلة:"قابلت للتو هذا الرجل الجميل، الذي لا أعرف لماذا غطوا رأسه لكني قرأت أن عليهم تغطية رأس الصقر وعينيه بغطاء جلدي صغير لإبقائهم هادئين".





يذكر أن ريهام أيمن كان قد تعافت، من الإصابة بفيروس كورونا، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا عبر خاصية إستوري على حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام، وكتبت: "الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي ".

والجدير بالذكر أن الفنانة ريهام أيمن، قدتزوجت من النجم شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكانت آخر أعمالها مشاركتها في بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس

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