بسبب بيراميدز.. فرمان ناري من الأهلي ضد نجم الفريق

اتخذ مسؤولو النادي الأهلي قرارًا ناريًا بشأن ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل غلق باب القيد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية في 7 أكتوبر المقبل.

حيث استقر النادي الأهلي على تجميد ناصر ماهر في الموسم الجديد بعد رفضه العروض التي وصلته في الفترة الماضية من أندية سموحة وفاركو وفيوتشر إف سي، للرحيل عن المارد الأحمر عن طريق البيع النهائي.

وهدد النادي الأهلي ناصر ماهر بوضعه على قائمة الانتظار في الموسم الجديد بسبب موقفه وتمسكه بالانتقال إلى بيراميدز فقط في الموسم المقبل.

يذكر أن الأهلي قد حقق فوزًا مهمًا على نظيره إنبي، بهدف نظيف، ضمن منافسات دور الستة عشر من عمر بطولة كأس مصر.