محافظ بني سويف يفتتح معارض "أهلا مدارس" بتخفيضات تصل لـ 30% (صور)

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، معارض "أهلًا مدارس" والتي أقامتها الغرفة التجارية لتوفير المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة بمناسبة العام الدراسي الجديد، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتيسير على المواطنين من خلال التوسع في إقامة المعارض.



محافظة بني سويف

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن الغرفة التجارية أقامت معرضين بمدينة بني سويف العاصمة وبشرق النيل، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفير احتياجات أبنائهم من المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة ولتخفيف الزحام والتكدس.



وتفقد محافظ بني سويف، المعرضين: الأول بمركز شباب المدينة شرق النيل، بالتعاون مع مجلس سيدات الأعمال بالغرفة التجارية والمعرض الثاني بميدان المديرية بمدينة بني سويف بالتعاون مع مجلس شباب أعمال الغرفة التجارية، وتجول داخل أقسام المعارض التي تضم كافة احتياجات طلاب المدارس من الأدوات المكتبية والكتابية وكشاكيل وكراسات بأنواعها بالإضافة إلى الأدوات الجلدية والأحذية التي يحتاجها طلاب المدارس وكذلك الملابس بالإضافة إلى أجهزة الحاسب الآلي، وأنواع متعددة من السلع والمعروضات.



محافظ بني سويف

وأعرب محافظ بني سويف، عن سعادته بافتتاح المعرضين اللذين يضمان كافة احتياجات الأسرة المصرية من المستلزمات الدراسية والتعليمية، مشيدًا بجودة المعروضات، خاصة وأنها تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسب تتراوح من25 إلى30 %، وتتناسب مع كافة الأذواق ومستويات الدخول.



وأشار محافظ بني سويف، إلى أن أهمية التوسع في تنظيم وإقامة تلك المعارض على مستوى المراكز والمدن للتيسير على المواطنين، وذلك بالتنسيق بين الغرفة التجارية والجهات التنفيذية المعنية، بهدف توفير السلع والمستلزمات المدرسية بجودة عالية وأسعار تنافسية لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودي الدخل والتيسير عليهم.



وتحدث المحافظ مع المترددين على المعارض لمعرفة رأيهم المنتجات المقدمة، حيث أعربوا عن سعادتهم بإقامة مثل هذه المعارض المخفضة، مشددًا على التزام العارضين بالأسعار المقررة والجودة ومدى توفير متطلبات الطلاب بكافة المراحل، مؤكدًا على أهمية الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية دخول وخروج المواطنين وتجنب الزحام والتكدس في ظل الإقبال المتوقع على المعرض.



وكيل تعليم بني سويف

وقال الدكتور عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إن المديرية بتكليفات من المحافظ "د. محمد هاني غنيم" تقدم كافة التسهيلات اللازمة للتوسع في هذه المعارض التي توفر احتياجات الأسرة السويفية من السلع والأدوات المدرسية، سواء التي توفرها بالمجان أو بأسعار مخفضة للجمهور، وذلك يأتي ويتسق مع الجهود التنموية التي تنفذها الدولة المصرية في شتى القطاعات الخدمية والحيوية.



رئيس مركز بني سويف

وأشار المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، إلى توجيهات المحافظ بتوفير الأماكن المناسبة لإقامة المعارض، وتشكيل لجان متابعة للتفقد الميداني لسير العمل بها طوال فترة الإقامة، والتعاون مع مديرية التموين في الرقابة على السلع والأسعار بما يضمن تحقيق الهدف من إقامة هذه المعارض وهو توفير السلع الأساسية والموسمية بأسعار مخفضة لجمهور المواطنين.



الغرفة التجارية ببني سويف

وأكد رئيس الغرفة التجارية ببني سويف إلى أن إقامة المعارض الموسمية تأتي ضمن جهود الغرفة المتنوعة لدعم لجهود الدولة التنموية بالمحافظة، لاسيما وأن القيادة الحالية تدعم بشكل غير مسبوق تلك الأنشطة والبرامج التي تنفذها الغرفة بالتعاون مع شركاء التنمية من المجتمع المدني وأعضاء مجلس النواب وغيرهم، مؤكدا على تنوع المجهودات التي تنفذها الغرفة من منطلق المسؤولية الاجتماعية.



أسعار مخفضة وجودة مناسبة

فيما أوضحت نهى الحميلي رئيس لجنة المعارض بالغرفة التجارية وعضو مجلس النواب السابق، أن الغرفة التجارية من خلال هذه المعارض تساهم في دعم جهود المحافظة الهادفة لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، مشيرة إلى التيسيرات التي تقدمها أجهزة المحافظة بتوجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم"الذي يولي ذلك الملف أهمية كبيرة، منوهة أن رئيس الغرفة رئيس الغرفة التجارية قد أشرف شخصيًا على تنفيذ المعرضين اللذين يمثلان دعما ملموسًا لاحتياجات المواطنين الأساسية.



معارض أهلًا مدارس

ورافق المحافظ خلال تفقد معارض "أهلًا مدارس" عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ: النائب طه أبو الناظر، والنائبة فاطمة سليم، والنائبة د. حنان سليمان، والنائبة عبير جمال، وحضور كل من: رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، ونهى الحميلي رئيس لجنة المعارض بالغرفة التجارية "عضو مجلس النواب السابق"، وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم، والمحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، ومصطفى إبراهيم وكيل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة.

