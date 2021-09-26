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مدير عام الإيسسكو: صرح كمتحف الحضارة ليس غريبًا على مصر

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط اليوم الأحد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ورافقته خلال الزيارة الدكتورة غادة عبد الباري، الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة.

وحرص المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) علي تفقد المتحف، وكان فى استقباله سيد ابو الفضل المشرف على الشئون الأثرية بالمتحف حيث قام باصطحابه بجولة داخل قاعات المتحف، فيما أبدي الضيف اهتماما كبيراً واعجابا بما شاهده من مقتنيات أثرية ضمن سيناريو العرض المتحفي والتي تعبر عن الحضارة المصرية العريقة عبر العصور المختلفة.

وأثنى الدكتور سالم بن محمد المالك على الجهد الكبير الذي بذلته مصر بمختلف أجهزتها لإنشاء المتحف وإنجاح موكب المومياوات الملكية الذي كان ولازال حديث العالم كله.

كما أثنى أيضا على هذا الصرح العظيم وقال أنه إضافة للمتاحف العالمية وأن ما شاهده في المتحف يدعو للفخر، ليس فقط للمصريين ولكن للعالم أجمع وأن إنشاؤه ليس غريبًا علي مصر التي تنتج حضارة تبهر العالم كله.

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