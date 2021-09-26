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كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تختتم فعاليات المدرسة الصيفية

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 04:57 م
الدكتور محمود السعيد
الدكتور محمود السعيد
شريف بدر

تواصل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية تنظيم الأنشطة الطلابية الداعمة لتعزيز قدرات طلابها وتنمية مهاراتهم ومعارفهم وثقافاتهم تحقيقًا للريادة التي حرصت الكلية على تحقيقها منذ انشائها قبل ستون عامًا، وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا إلا أن الكلية تحرص على تنفيذ فعالياتها وأنشطتها المختلفة مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية وفق ارشادات وزارة الصحة المصرية. 

وقد افتتح الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بجامعة القاهرة، أنشطة المدرسة الصيفية لعام 2021 والتي حملت عنوان "تأهيل الشباب لسوق العمل" والتي استمرت على مدار أربعة أيام بمشاركة ١٣٠ طالب وطالبة من مختلف المستويات الدراسية بالكلية.

وشهدت المدرسة الصيفية 2021 مشاركة عدد من الشخصيات من المؤثرين والمدربين، بغرض المساهمة في فتح أفق الطلاب واطلاعهم على تجارب الناجحين والمتميزين في المجالات المختلفة، وكذلك توجيههم تدريبيًا لتنمية مهاراتهم ومعارفهم المختلفة وفق احتياجات سوق العمل. 

ووجه عميد الكلية، الشكر لجميع المشاركين في فعاليات المدرسة الصيفية وكذلك المنظمين من الطلبة والإداريين، مؤكدًا حرص الكلية على مواصلة تنفيذ هذه الفعاليات لغرض رفع قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم واكسابهم الخبرات اللازمة وفق احتياجات سوق العمل في المجالات المختلفة.

قام بتنظيم الفعاليات رئيس اتحاد طلاب الكلية الطالب حسام نجم و نائبته الطالبة ميرنا أحمد وشارك في فعاليات المدرسة الصيفية، السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتور خالد بركات، والمدرب سعيد عبدالمنصف، والكاتب عمرو عبدالحميد، والكاتب حسام هيكل، والمدرب محمد عبدالحليم، والدكتورة سوسن سامي،والدكتور أحمد يوسف، والدكتور محمد عوض ، والاعلامي إبراهيم حجازي، وقدمت لهم الكلية دروعًا تذكارية تكريمًا وتقديرًا لمشاركتهم في فعاليات المدرسة الصيفية.

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