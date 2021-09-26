سلوى خطاب تروي أهم الصعوبات والمحطات التي واجهتها خلال مشوارها الفني بندوة الإسكندرية السينمائي





اقيمت مساء اليوم ندوة للفنانة سلوى خطاب، ضمن فعليات الدورة الـ37، لمهرجان الاسكندرية السينمائي، والذي ادارها الناقد محمد يوسف الشريف، كما شهدت الندوة حضور عدد ملحوظ من الجمهور ورواد المهرجان.









وبدأت الندوة بعرض فيلم وثائقي عن حياتها وأهم المحطات التي مرت بيها خلال مشوارها الفني، بالاضافه الى مشاهد من أبرز اعمالها التي حقتت نحاجًا كبيرًا.





عقب ذلك أعربت "خطاب"، عن سعادتها لتكريمها من جانب مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي فى دورته الجديدة، وأنها فخورة بأنها مصرية وتزيد سعادتها عندما يقال عليها فنانة مصرية.









وتابعت الفنانة، حديثها عن بداياتها الفنية قالت إنها محظوظة بالعمل مع الفنانة الراحلة سناء جميل والفنان الراحل جميل راتب فى مسلسل" الامتحان" مضيفة أنها تعلمت من سناء جميل الالتزام والانضباط في العمل كما أنها فنانة تحمل رسالة ووعيًا وقدمت الكثير من أجل فنها وجمهورها .









وعن مسرحية شهرزاد التى قدمتها قالت إنه عمل كان بمثابة الرحلة الممتعة مع كبار الفنانين الذين ساعدوها ونمو موهبتها.



