Advertisements
التشكيل الرسمي لمباراة آرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي
الأحد 26/سبتمبر/2021 - 04:58 م
الفجر الرياضي
أعلن مايكل أرتيتا مدرب فريق أرسنال، عن تشكيل فريقه لموجهة
توتنهام في قمة مثيرة بالجولة السادسة للدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل آرسنال كالتالي
حراسة المرمى: آرون رامسدال.
الدفاع: تاكيهيرو توماياسو – جابرييل ماجالايش – بين وايت –
كيران تيريني.
الوسط: توماس بارتي – جرانيت تشاكا – مارتن أوديجارد.
الهجوم: إيميل سميث رو – بوكايو ساكا – بيير إيمريك أوباميانج.
أما تشكيل توتنهام:
حراسة المرمى: هوجو لوريس.
الدفاع: يافيت تانجانجا – إيريك داير – دافينسون سانشيز –
سيرجيو ريجيلون.
الوسط: ديلي آلي – بيير إيميل هويبرج – تانجي ندومبيليه.
الهجوم: هاري كين – سون هيونج مين – لوكاس مورا.