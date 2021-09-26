التشكيل الرسمي لمباراة آرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

أعلن مايكل أرتيتا مدرب فريق أرسنال، عن تشكيل فريقه لموجهة توتنهام في قمة مثيرة بالجولة السادسة للدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي

حراسة المرمى: آرون رامسدال.

الدفاع: تاكيهيرو توماياسو – جابرييل ماجالايش – بين وايت – كيران تيريني.

الوسط: توماس بارتي – جرانيت تشاكا – مارتن أوديجارد.

الهجوم: إيميل سميث رو – بوكايو ساكا – بيير إيمريك أوباميانج.

أما تشكيل توتنهام:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

الدفاع: يافيت تانجانجا – إيريك داير – دافينسون سانشيز – سيرجيو ريجيلون.

الوسط: ديلي آلي – بيير إيميل هويبرج – تانجي ندومبيليه.

الهجوم: هاري كين – سون هيونج مين – لوكاس مورا.