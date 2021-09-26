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التشكيل الرسمي لمباراة آرسنال ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 04:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أعلن مايكل أرتيتا مدرب فريق أرسنال، عن تشكيل فريقه لموجهة توتنهام في قمة مثيرة بالجولة السادسة للدوري الإنجليزي.

 

وجاء تشكيل آرسنال كالتالي

 

حراسة المرمى: آرون رامسدال.

 

الدفاع: تاكيهيرو توماياسو – جابرييل ماجالايش – بين وايت – كيران تيريني.

 

الوسط: توماس بارتي – جرانيت تشاكا – مارتن أوديجارد.

 

الهجوم: إيميل سميث رو – بوكايو ساكا – بيير إيمريك أوباميانج.

 

أما تشكيل توتنهام:

 

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

 

الدفاع: يافيت تانجانجا – إيريك داير – دافينسون سانشيز – سيرجيو ريجيلون.

 

الوسط: ديلي آلي – بيير إيميل هويبرج – تانجي ندومبيليه.

 

الهجوم: هاري كين – سون هيونج مين – لوكاس مورا.

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