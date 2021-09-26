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محافظ الفيوم وقائد الدفاع الشعبي يتفقدان معسكر الإيواء بنادي قارون (صور)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 04:58 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الفيوم : ريهام على
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالمحافظة، معسكر الإيواء الذى نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مديريات الصحة، والتموين، والشباب والرياضة، وهيئة الإسعاف وعدد من الجمعيات الأهلية، بنادي قارون الرياضي، واستمع محافظ الفيوم، لشرح وافٍ حول محتويات المعسكر من الخيام، والخدمات التي يقدمها للأسر المتضررة، والإجراءات التي يتم تطبيقها فى حالات الطوارئ ووقوع الكوارث، حيث يضم 70 خيمة منها 50 خيمة إيواء تسع 200 شخص، و18 خيمة خدمات تشمل مستشفى ميداني، ومكتبة، وأنشطة ثقافية، وفصول تعليمية وترفيهية للأطفال، ومخزن للسلع التموينية، فضلًا عن خيمة لخدمات الإغاثة وأخرى لذوى الاحتياجات، ومسجد، وكنيسة، ومخبز، ومطبخ، ومطعم، ودورات للمياه، كما يشمل المعسكر خيمتي عزل واحدة للرجال وأخرى للنساء.

معسكر الإيواء
على هامش الجولة التفقدية بالمعسكر، تفقد محافظ الفيوم وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، معرض اللوحات الفنية والمشغولات اليدوية، كما شهدا عرضا فنيا لطلاب وطالبات جامعة الفيوم.

الحاضرون بالفعاليات 
حضر الفعاليات مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة للتنسيق المدني، والمحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، والعميد أحمد حسين بدوي، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء اللجنة المشرفة على التدريب، ومديرى المديريات ورؤساء الهيئات، ورؤساء الوحدات المحلية لمجالس المدن، ومندوبون عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، ومديرو إدارات الأزمات بمحافظات الفيوم وبني سويف والجيزة، وممثلون عن الهلال الأحمر المصري.

محافظ الفيوم وقائد الدفاع الشعبي يتفقدان معسكر الإيواء بنادي قارون (صور)
محافظ الفيوم وقائد الدفاع الشعبي يتفقدان معسكر الإيواء بنادي قارون (صور)
محافظ الفيوم وقائد الدفاع الشعبي يتفقدان معسكر الإيواء بنادي قارون (صور)
محافظ الفيوم وقائد الدفاع الشعبي يتفقدان معسكر الإيواء بنادي قارون (صور)
محافظ الفيوم وقائد الدفاع الشعبي يتفقدان معسكر الإيواء بنادي قارون (صور)
محافظ الفيوم وقائد الدفاع الشعبي يتفقدان معسكر الإيواء بنادي قارون (صور)
محافظ الفيوم وقائد الدفاع الشعبي يتفقدان معسكر الإيواء بنادي قارون (صور)
محافظ الفيوم وقائد الدفاع الشعبي يتفقدان معسكر الإيواء بنادي قارون (صور)
محافظ الفيوم وقائد الدفاع الشعبي يتفقدان معسكر الإيواء بنادي قارون (صور)
محافظ الفيوم وقائد الدفاع الشعبي يتفقدان معسكر الإيواء بنادي قارون (صور)
محافظ الفيوم وقائد الدفاع الشعبي يتفقدان معسكر الإيواء بنادي قارون (صور)
محافظ الفيوم وقائد الدفاع الشعبي يتفقدان معسكر الإيواء بنادي قارون (صور)
محافظ الفيوم وقائد الدفاع الشعبي يتفقدان معسكر الإيواء بنادي قارون (صور)
محافظ الفيوم وقائد الدفاع الشعبي يتفقدان معسكر الإيواء بنادي قارون (صور)

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معسكر الإيواء محافظ الفيوم قوات الدفاع الشعبي قائد الدفاع الشعبي

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