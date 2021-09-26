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محافظ الفيوم وقائد الدفاع الشعبي يتفقدان معسكر الإيواء بنادي قارون (صور)
الأحد 26/سبتمبر/2021 - 04:58 م
الفيوم : ريهام على
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالمحافظة، معسكر الإيواء الذى نظمته مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مديريات الصحة، والتموين، والشباب والرياضة، وهيئة الإسعاف وعدد من الجمعيات الأهلية، بنادي قارون الرياضي، واستمع محافظ الفيوم، لشرح وافٍ حول محتويات المعسكر من الخيام، والخدمات التي يقدمها للأسر المتضررة، والإجراءات التي يتم تطبيقها فى حالات الطوارئ ووقوع الكوارث، حيث يضم 70 خيمة منها 50 خيمة إيواء تسع 200 شخص، و18 خيمة خدمات تشمل مستشفى ميداني، ومكتبة، وأنشطة ثقافية، وفصول تعليمية وترفيهية للأطفال، ومخزن للسلع التموينية، فضلًا عن خيمة لخدمات الإغاثة وأخرى لذوى الاحتياجات، ومسجد، وكنيسة، ومخبز، ومطبخ، ومطعم، ودورات للمياه، كما يشمل المعسكر خيمتي عزل واحدة للرجال وأخرى للنساء.
معسكر الإيواء
على هامش الجولة التفقدية بالمعسكر، تفقد محافظ الفيوم وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، معرض اللوحات الفنية والمشغولات اليدوية، كما شهدا عرضا فنيا لطلاب وطالبات جامعة الفيوم.
الحاضرون بالفعاليات
الحاضرون بالفعاليات
حضر الفعاليات مساعد رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة للتنسيق المدني، والمحاسب محمد أبوغنيمة، سكرتير عام المحافظة، والعميد أحمد حسين بدوي، المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من أعضاء اللجنة المشرفة على التدريب، ومديرى المديريات ورؤساء الهيئات، ورؤساء الوحدات المحلية لمجالس المدن، ومندوبون عن رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، ومديرو إدارات الأزمات بمحافظات الفيوم وبني سويف والجيزة، وممثلون عن الهلال الأحمر المصري.