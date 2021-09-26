الكشف عن تفاصيل إصابة حسين الشحات ومدة غيابه عن الأهلي

كشف الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر ومدة غيابه عن الفريق.





وكان حسين الشحات قد تغيب عن مباراة الأهلي بالأمس أمام إنبي بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر بسبب شكواه من الإصابة.





وقال الدكتور محمد شوقي في تصريحات خاصة :"الأشعة أثبتت معاناة حسين الشحات من الإصابة بشد خفيف في العضلة الضامة".









وأضاف :"اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأحمر بقيادة أحمد أبو عبلة للتعافي من الإصابة".





وأشار رئيس اللجنة الطبية بالأهلي :"حسين الشحات سيغيب عن الأهلي لمدة أسبوع وبعدها يعود للتدريبات الجماعية".









بوردو يتعادل أمام رين إيجابياً في الدوري الفرنسي





تعادل فريق بوردو مع ضيفه رين 1-1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي.









تقدم رين بهدف سجله غايتان لابورد في الدقيقة 56، وتعادل بوردو عن طريق إيدسون ميكسير في الدقيقة 89.









ورفع بوردو رصيده إلى سبع نقاط في المركز 16، كما رفع رين رصيده إلى 9 نقاط، في المركز 11.