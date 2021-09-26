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داعية إسلامي: خدمة المرأة لحماتها وزوجها ليست فرض وإنما تفضلا منها (فيديو)

الأحد 26/سبتمبر/2021 - 05:00 م
الشيخ محمد أبو بكر
الشيخ محمد أبو بكر
رقية جمال
قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن الأم ملزمة من ابنها وبنتها وليس من زوجة ابنها، وهذا يعني أن خدمة الأم فرضًا على الأبن والابنة، وليست فرض على زوجة الابن وانما تفضلًا منها ويجب شكرها على ذلك.

وأضاف "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "إني قريب" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الأحد، أن خدمة الزوجة لزوجها حق عرفًا وليس شرعًا، وليس إلزام على الزوجة وإنما تطوع وتفضل ومنة من الزوجة على زوجها وأولادها، موضحًا أنه يحق للزوجة أن تحصل على أجر مقابل إرضاع الأبناء.

وتابع الداعية الإسلامي، أن الزوجة التي تخدم حماتها على زوجها أن يحسن معاملتها، وأن تقوم حماتها بتوجيه الشكر والدعاء لها، وحال تقصيرها في الخدمة فهي ليست خادمة أو أجرية.

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محمد أبو بكر خدمة المراة لحماتها بوابة الفجر الفجر

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