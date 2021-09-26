داعية إسلامي: خدمة المرأة لحماتها وزوجها ليست فرض وإنما تفضلا منها (فيديو)

قال الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، إن الأم ملزمة من ابنها وبنتها وليس من زوجة ابنها، وهذا يعني أن خدمة الأم فرضًا على الأبن والابنة، وليست فرض على زوجة الابن وانما تفضلًا منها ويجب شكرها على ذلك.





وأضاف "أبو بكر"، خلال تقديمه برنامج "إني قريب" المذاع عبر فضائية "النهار"، اليوم الأحد، أن خدمة الزوجة لزوجها حق عرفًا وليس شرعًا، وليس إلزام على الزوجة وإنما تطوع وتفضل ومنة من الزوجة على زوجها وأولادها، موضحًا أنه يحق للزوجة أن تحصل على أجر مقابل إرضاع الأبناء.



