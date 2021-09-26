برلمانية: القطار الكهربائي إنجاز جديد يضاف لنجاحات مصر بقطاع النقل





مشروع القطار الكهربائي

وأضافت "شوقي" في تصريحات صحفية لها، اليوم الأحد، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في كافة القطاعات، لاسيما قطاع النقل، وتابعت: "ما يحدث في قطاع النقل إعجاز، والقطاع كان مهمشًا خلال العهود السابقة".





وزارة النقل

وأكدت عضو مجلس النواب، أن وزارة النقل تسابق الزمن وتعمل ليل نهار لتطوير هذا المرفق الهام الذي يعد أحد ركائز نمو الاقتصاد المصري.



وكان تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس السبت، أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) (السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان)، يرافقه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ورؤساء مجالس إدارات الشركات المنفذة، وعدد من قيادات الهيئة القومية للأنفاق.





قالت النائبة إحسان شوقي، عضو مجلس النواب، إن انطلاق مشروع "القطار الكهربائي" إنجاز جديد يضاف للإنجازات العظيمة التي تحققت مؤخرًا في قطاع النقل.